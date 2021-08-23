“Он в прошлом стритрейсер, который очень любил машины”. Звезда “Танцев со звездами” Гвоздева рассказала о бизнесе своего мужа

“У него своя кейтеринговая компания(организация удаленного питания для сотрудников предприятий, гостей выездного мероприятия, – “ГОРДОН”), – уточнила Гвоздева.

Хореограф добавила, что ее муж также профессионально занимается рыбалкой и всем, что связан с этим.

“Он в прошлом стритрейсер, который очень любил машины, скорость. С появлением детей у него скорость чуть поугасла. Сейчас он продолжает заниматься своей рыбалкой, продолжает заниматься своей кухней – он кормит больницы, детские садики, детские лагеря”, – рассказала танцовщица.

ВИДЕОВидео: Власть vs Влащенко / YouTube

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте. “Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя”, – объяснила она свое решение.

Танцовщица замужем за украинским бизнесменом Иваном Хомячуком. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть дочь Валерия (2015).

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