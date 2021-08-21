 

Россия собралась помочь украинцам в Афганистане

21.08.2021, 22:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГраждане постсоветских республик обращаются в российское посольство за помощью в эвакуации из Афганистана, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам», – сказал Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он также сообщил, что есть «много афганцев, которые имеют второе российское гражданство». «Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Пока США и западные страны спешно покидают Афганистан, только Китай, Турция и РФ оставляют свои представительства в стране. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

05.08 / Мужчина выбросил трехлетнего сына из окна в Москве

03.08 / The Times – пользователям соцсетей не понравились меры австралийской полиции, разгонявшей нарушителей карантина

07.10 / Нидерланды поддержат санкции против РФ из-за отравления Навального

16.01 / Новый кроссовер Geely на базе Volvo представят в апреле

10.02 / В Израиле начали бесплатно делать прививки от COVID-19 иностранцам

22.10 / Новые рекорды по COVID-19 в Украине, “Шахтер” обыграл “Реал”. Главное за день

19.10 / Замешанное в коррупционных скандалах руководство НКРЭКУ задекларировало 17 млн грн наличными – политолог

01.10 / Mercedes-Benz отзывает в РФ 1 055 автомобилей

26.01 / Россиянка раскрыла схему мошенничества на «лечении» туристов от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика