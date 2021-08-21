Россия собралась помочь украинцам в Афганистане

Граждане постсоветских республик обращаются в российское посольство за помощью в эвакуации из Афганистана, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам», – сказал Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он также сообщил, что есть «много афганцев, которые имеют второе российское гражданство». «Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Пока США и западные страны спешно покидают Афганистан, только Китай, Турция и РФ оставляют свои представительства в стране.