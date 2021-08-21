У вакцинации от коронавируса есть свои риски и предостережения – украинский инфекционист Голубовская

“Что делать с переболевшими, которые как-то выпали у нас в стране из внимания? Особенно переболевшими медработниками? Согласно многим рекомендациям, например CDC (американский Центр по контролю и профилактике заболеваний. – “ГОРДОН”), и здравому смыслу, полгода их можно не вакцинировать. Как минимум. Потому что сейчас накапливаются все новые и новые данные о том, что иммунитет вырабатывается достаточно стойкий”, – написала она.

Инфекционист отметила, что спустя 11 месяцев после заболевания у нее “сохраняется хороший титр нейтрализующих антител”, который у многих коллег после вакцинации “гораздо меньший”.

“Каких нам бустерных доз не хватает? И кто ответит за возможные осложнения, в том числе и связанные с риском для жизни, как результата неоправданного и на сегодняшний день малоизученного вмешательства? О возможных отдаленных последствиях вообще говорить не приходится, потому что знаний о них сейчас быть не может, а болезнь по своей сути иммунная. Конечно, эти антитела не гарантируют от болезни, вызванной новыми штаммами, как и вакцинация. Если уже и вакцинировать реконвалесцентов, то только однократно, вовсе не нужна дважды ревакцинация”, – считает Голубовская.

По ее словам, “крайне недопустимо и противозаконно” насильно заставлять медиков вакцинироваться без учета их предыдущей истории болезни и иммунного статуса.

“Вакцинация – это медицинская манипуляция, целью которой является предотвращение инфицирования, болезни (или ее тяжелых форм) и смерти. Как у любого вмешательства, есть определенные риски и предостережения. Относиться к вакцинации как к прогулке на свежем воздухе (и то не всем и не всегда можно) нельзя, тем более в данном изучаемом вопросе. Каждый врач десятки раз в день принимает разные решения по терапии, исключительно оценивая разные риски. От высказывания нашего Минздрава типа “вы себя уже гарантированно защитили от болезни и смерти?” мне просто становится страшно. Так и хочется спросить: “Дайте статистику по побочным эффектам, во всем мире она есть”. Именно такой малопрофессиональный подход и плодит скепсис у населения”, – объяснила Голубовская.

https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1934541516706093

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 21 августа одну дозу вакцины получили 5 млн человек, обе дозы – 3 млн украинцев.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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