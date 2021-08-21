Президент Литвы: Крымская платформа важна в контексте непризнания незаконной и нелегитимной аннексии Крыма

“Мы нацелены на помощь Украине в сохранении ее суверенитета и территориальной целостности. Я думаю, что Крымская платформа очень важна в контексте продолжения непризнания незаконной и нелегитимной аннексии Крыма. Я думаю, что сегодня Украина нуждается в поддержке и помощи международного сообщества, как никогда раньше. Поэтому это и есть причина, по которой я присоединюсь к Крымской платформе, поскольку я считаю, что существует большая потребность в том, чтобы постоянно держать этот вопрос на международной повестке дня”, – сказал президент Литвы.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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