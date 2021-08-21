 

В Москве в одной из квартир произошел взрыв, среди погибших ребенок

21.08.2021, 19:46, Новости дня
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“По предварительной информации, в квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте”, – говорится в сообщении.

Позже скончался и мужчина.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса РФ.

В Telegram ведомство написало, что в квартире, по предварительным данным, “сработало техническое устройство, которое, предположительно, принес подросток незадолго до случившегося”.

“Мосгаз” уточняет: бытовой газ не является причиной инцидента на Малой Набережной. […] Инцидент произошел в жилой комнате. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена”, – отметили в прокуратуре.

Представитель Следственного комитета России в Москве Юлия Иванова сообщила журналистам, что погибший мужчина был 1977 года рождения, пишет “Интерфакс”. В квартире также находилась женщина, она не пострадала.

По данным агентства, в квартире взорвался запал самодельной гранаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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