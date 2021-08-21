Тирамису. Классический рецепт от Хименеса-Браво
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“Тот самый классический тирамису в элементарном исполнении”, – написал кулинар и выложил в том числе видеорецепт приготовления десерта.
Ингредиенты:
пять желтков;
125 г сахара;
400 г сливок (30% жирности);
425 г сыра маскарпоне;
ванильный экстракт;
300 г сваренного кофе;
400 г печенья савоярди;
30 г ликера на ваш вкус;
какао-порошок для украшения.
Приготовление:
1. Желтки взбить с сахаром до его растворения, добавить маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт.
2. Кофе смешать с ликером.
3. Печенье савоярди вымочить в кофе две-три секунды и выложить по форме, сверху на печенье намазать крем и снова слой савоярди и последний слой крема.
4. Положить торт в холодильник на два часа. Перед подачей на стол украсить какао-порошком.
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