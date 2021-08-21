 

«Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане для дальнейшего производства

21.08.2021, 17:28, Новости дня
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Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories.

«Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ правительства Узбекистана. Китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001.

В постановлении узбекского правительства отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.

Ранее сообщалось, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны.

Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.



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