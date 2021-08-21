Xiaomi решила вывести Redmi 10 на международный рынок

Как сообщили в компании Xiaomi, новая версия смартфона Redmi 10 будет предназначена для глобального рынка. Поэтому гаджет изготовят в стиле Mi 10 Ultra.

Всего производитель планирует представить на разных континентах три версии одной и той же модели, отличающиеся между собой объемом оперативной и основной памяти. Таким образом, на полках магазинов можно будет увидеть Redmi 10 с соотношением ОЗУ и накопителей 4/64, 4/128 и 6/128 Гб. Соответственно, и базовая стоимость смартфонов колеблется в диапазоне от 179 до 219 американских долларов.

Также разработчик сообщил об экране размером 6,5 дюйма, камере с главным датчиком на 50 Мп и аккумуляторе емкостью 5000 мАч. В интернет-магазинах смартфон доступен со вчерашнего дня.