 

Xiaomi решила вывести Redmi 10 на международный рынок

21.08.2021, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили в компании Xiaomi, новая версия смартфона Redmi 10 будет предназначена для глобального рынка. Поэтому гаджет изготовят в стиле Mi 10 Ultra.

Всего производитель планирует представить на разных континентах три версии одной и той же модели, отличающиеся между собой объемом оперативной и основной памяти. Таким образом, на полках магазинов можно будет увидеть Redmi 10 с соотношением ОЗУ и накопителей 4/64, 4/128 и 6/128 Гб. Соответственно, и базовая стоимость смартфонов колеблется в диапазоне от 179 до 219 американских долларов.

Также разработчик сообщил об экране размером 6,5 дюйма, камере с главным датчиком на 50 Мп и аккумуляторе емкостью 5000 мАч. В интернет-магазинах смартфон доступен со вчерашнего дня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / Трамп поручил свести закупки китайских товаров к минимуму

14.07 / Захарова оценила объяснение ФРГ о нестыковках в докладе ОЗХО по Навальному

17.07 / Водитель автобуса в Белгороде выгнал из салона пенсионера

02.10 / Шансы Байдена победить Трампа на выборах выросли после дебатов

27.06 / СМИ сообщили, представители каких стран высказались против приглашения Путина на саммит Евросоюза

02.06 / BMW объявила цены на новый электрический кроссовер BMW iX в России

29.10 / В Германии автомобиль въехал в толпу прохожих

06.04 / Участницы конкурса Роскосмоса прошли первый этап отбора для съемок фильма на орбите

13.02 / 52% опрошенных украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса – опрос

08.07 / В США разрушили памятник борцу за отмену рабства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика