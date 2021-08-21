В компании Google заявили о прекращении поддержки Android Auto на смартфонах

Представители компании Google сообщили о прекращении поддержки сервиса Android Auto в новой мобильной ОС Android 12. Это значит, что приложения перестанут работать на смартфонах. Однако в автомобильных устройствах ничего не изменится.

В то же время, на смартфонах можно будет использовать Google Assistant для вождения, который можно будет активировать через все тот же Android Auto на самом автомобиле или же через Google Maps.

Как поясняют представители компании-разработчика, переход к «Ассистенту» они считают очередным шагом на пути эволюции цифровых технологий в сфере автомобильного транспорта. Правда, у владельцев новых смартфонов могут возникнуть некоторые трудности, связанные с переходным периодом.