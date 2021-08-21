 

В компании Google заявили о прекращении поддержки Android Auto на смартфонах

21.08.2021, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители компании Google сообщили о прекращении поддержки сервиса Android Auto в новой мобильной ОС Android 12. Это значит, что приложения перестанут работать на смартфонах. Однако в автомобильных устройствах ничего не изменится.

В то же время, на смартфонах можно будет использовать Google Assistant для вождения, который можно будет активировать через все тот же Android Auto на самом автомобиле или же через Google Maps.

Как поясняют представители компании-разработчика, переход к «Ассистенту» они считают очередным шагом на пути эволюции цифровых технологий в сфере автомобильного транспорта. Правда, у владельцев новых смартфонов могут возникнуть некоторые трудности, связанные с переходным периодом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / СК начал расследование о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину

24.10 / Экс-председатель Еврокомиссии: Евросоюз – сам себе злейший враг

04.07 / В Петербурге блогер разбил Lamborghini, который должен был стать призом

24.02 / Во время акции из-за Стерненко под Офисом президента произошли стычки

21.03 / Землетрясение произошло у побережья Камчатки

10.05 / Белый дом назвал подозреваемых в атаке на трубопроводную компанию в США

23.07 / СК прояснил вопрос с гражданством сенатора Мизулиной

15.03 / “Грэмми 2021”. Запоминающиеся мужские образы музыкальной премии. Фото

24.06 / Китай объяснил конфликт на границе «авантюрой» Индии

22.06 / При стрельбе в штате Миссури погибли три человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика