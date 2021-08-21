 

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Шария и Гужвы

21.08.2021, 17:04, Новости дня
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В обеих указах речь идет о санкциях против физических и юридических лиц, которые СНБО ввел по предложению Службы безопасности Украины.

Указом №375/2021 санкции на три года введены против Аллы Бондаренко, а также против пророссийского блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий. Кроме этого, под санкции попал ресурс “Шарий.нет”.

Указ №376/2021 вводит трехлетние санкции против главреда издания “Страна” Игоря Гужвы, его жены Анны Солнцевой, а также против Любови Лукашиной. Также ограничения введены против ООО “Ласмак”, ООО “Маджери”, ООО “Смарт медіамережа”. которые связаны с Гужвой.

ООО “Ласмак” является учредителем “Страны”, информация об этом указана на сайте издания.

Контекст:

СНБО принял решения о санкциях против Шария и Гужвы 20 августа.

22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Гужву взяли под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве, а 31 января 2018 года выехал в Вену. 1 октября 2018 года Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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