 

Отказ Испании пустить российские корабли в Москве прокомментировали словами о русофобстве в НАТО

21.08.2021, 17:04, Новости дня
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“С недоумением узнали об отказе. […] Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты. Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию”, – говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство предположило, что информация попала в СМИ не случайно.

“Удивляет и тот факт, что испанские официальные лица допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году”, – заявили в МИД РФ.

Испания присоединилась к НАТО в 1982 году, во время так называемого третьего расширения Альянса.

Контекст:

19 августа ряд испанских изданий, в том числе El Pais, сообщили, что МИД Испании не согласовало трехдневную стоянку для дозаправки в порту города Сеута двух российских судов ВМФ РФ – большого противолодочного корабля “Вице-адмирал Кулаков” и буксирного судна “Алтай”.

El Pais подчеркивает, что с 2011-го по 2016 год российские военные корабли с общей численностью экипажа до 10 тыс. человек около 60 раз заходили в порт Сеуты.

Как сообщила “Немецкая волна”, это вызывало критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу. Великобритания считала, что РФ использует стоянку в Сеуте для сбора информации о британской военно-морской базе в Гибралтаре. Европарламент попросил испанское правительство объяснить, насколько эти остановки согласуются с санкциями, наложенными на РФ из-за оккупации Крыма.

В итоге такая практика была приостановлена, российские корабли заходили в порт, но редко, последний раз это было в 2018-м и 2019 годах, пишет El Pais.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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