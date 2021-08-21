Times – Япония планирует рекордный военный бюджет

Япония планирует потратить на оборону рекордную сумму, которая может превысить порог в 1% от ВВП страны, пишет The Times. Как отмечает автор статьи, Токио опасается угроз со стороны Китая, Северной Кореи и России.



Reuters

Япония собирается потратить рекордную сумму на оборону, пишет The Times. Военный бюджет страны в будущем году составит около $49,1 млрд. Токио хочет защитить себя от угроз со стороны Китая, КНДР и России.

На эти деньги Япония планирует приобрести американские малозаметные истребители F-35A и F-35B. Последние способны на быстрый взлёт и вертикальную посадку, что важно для тех японских островов, где нет взлётно-посадочной полосы стандартной длины. В частности, речь идёт об островах, на которые претендует Китай.

Кроме того, Япония планирует приобрести системы ПРО Aegis, чтобы противодействовать угрозам со стороны Северной Кореи. Также Токио собирается улучшить ракетные и электронные системы на самолётах F-15, которые составляют основу ВВС страны.

Около $2,72 миллиардов планируется инвестировать в разработку систем, способных сбивать военные беспилотники с помощью лазеров и микроволн. Увеличение трат планируется также на военный искусственный интеллект, сверхзвуковое оружие, квантовые технологии.

В итоге военный бюджет может составить больше 1% от ВВП Японии, и такое случится в истории страны всего во второй раз после 1976 года. По Конституции Япония не может иметь оружие, способное нанести первый удар.

Помимо Китая и КНДР, озабоченность Токио вызвали военные учения РФ на Южных Курилах, отмечает The Times.