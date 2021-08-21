CNN – Байден заверил, что из Афганистана эвакуируют всех американцев

Американский президент заверил, что сделает всё необходимое, чтобы все американцы, кто того захочет, были эвакуированы из Афганистана. Как напоминает CNN, конечной датой эвакуации назначено 31 августа. Но, по словам Байдена, американские силы, возможно, останутся там и на больший срок.



Reuters

Президент США Джо Байден попытался придать оптимизма хаосу, который творится в аэропорту Кабула при эвакуации американских граждан и афганцев, которым грозит опасность, передаёт CNN. Байден подробно изложил, как происходит эта операция, и назвал её одной из самых тяжёлых за всю историю.

«Я выражусь ясно: любого американца, который хочет вернуться домой, мы вернём домой, — заявил Байден. — Я не могу обещать, каким будет итог или что он не будет сопряжён с риском потерь. Но как главнокомандующий я могу обещать вам, что мобилизую все необходимые ресурсы».

Американский президент говорил об эвакуации американских граждан и их семей, а также тех, кто подавал на особую визу, и афганцев, которые находятся под угрозой. Перед выступлением он вместе с вице-президентом встретился с командой, отвечающей за национальную безопасность, чтобы узнать разведданные, а также дипломатические отчёты о ситуации в Афганистане.

У Байдена сейчас были запланированы выходные, но он решил остаться в Вашингтоне, чтобы следить за ходом операции по эвакуации.

А ситуация в Кабуле, по словам журналистов CNN, отчаянная. Афганцы пытаются попасть в аэропорт, а затем им приходится ждать на его территории по несколько часов, а то и дней под палящим солнцем. В американском посольстве при этом предупреждают, что из-за толпы и опасений за безопасность аэропорт может быть закрыт без предварительного предупреждения.

Как отмечают в Белом доме, там точно не знают, сколько американцев по-прежнему остаются на территории Афганистана. Там пытаются понять, сколько американцев уехали до 14 августа, не оповестив американское посольство.

В Пентагоне заверили, что ускорили темп эвакуации. Так, в четверг из Кабула США вывезли 3 тыс. человек, а с конца июля всего около 14 тыс. Байден же потребовал, чтобы каждый самолёт, вылетающий из Кабула, был заполнен. Однако, учитывая хаотичный характер эвакуации, это сложно воплотить в жизнь. Американские военные рассчитывают, что им удастся вывозить от 5 до 9 тыс. человек в день, но пока этой цели ещё ни разу не удалось достигнуть.

Байден говорил, что намерен сохранять силы в Афганистане, пока не эвакуируют всех американцев. Впрочем, с афганскими властями он это ещё не обсуждал. Изначально конечной датой вывода американских войск считалось 31 августа, напоминает CNN.