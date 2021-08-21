Политический лидер “Талибана” прибыл в Кабул для переговоров о создании нового правительства – AFP

Собеседник AFP сказал, что Барадар встретится с лидерами джихадистов и политиками. Талибы заявили, что хотят создать “инклюзивное” правительство, но не рассказали, кто в него войдет.

По сведениям AFP, Барадара арестовали в Пакистане в 2010 году. В 2018 году он переехал в Катар и был назначен главой политического офиса талибов в Дохе. Барадар курировал подписание соглашения о выводе американских войск и из Афганистана

Среди других высокопоставленных лидеров Талибана, которых видели в столице в последние дни, был Халил Хаккани, которого называют одним из самых разыскиваемых террористов США, за его голову назначена награда в $5 млн.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

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