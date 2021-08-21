“Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила”. Кулеба прокомментировал санкции РФ

“Но тут им допекло. Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа”, – заявил министр.

Он опубликовал инфограцику, на которой отмечено, что на учредительном саммите Крымской платформы будут представлены 27 стран Евросоюза, 30 стран НАТО, на саммит аккредитовалось 370 представителей СМИ.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159384805688389

20 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что проведение саммита Крымской платформы в Киеве Россия воспринимает как поражение. По его словам, под давлением РФ одна из стран, которая ранее подтвердила свое участие в Крымской платформе, отказалась от него.

“Они делали, делают и будут делать до последнего все от них зависящее, чтобы как можно меньше гостей приехало в Киев”, – сказал Данилов.

20 августа РФ расширила санкции против Украины, в санкционный список внесли 73 новые фамилии, в их числе Кулеба, Данилов, омбудсмен Людмила Денисова.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявлял, что независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

По данным “Европейской правды”, на саммите будут представители четырех континентов, это высокий уровень представительства, но на мероприятии не будет никого из Африки и Южной Америки.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

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