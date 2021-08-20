В Офисе президента рассказали, почему перенесли встречу Зеленского и Байдена

“Вы уже знаете, что немножко у нас изменился формат встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Из-за того, что добавился такой элемент, как встреча без свидетелей, с глазу на глаз, решили сместить эти меры на 31 августа”, – сказал Никифоров.

По его словам, перенос встречи с Байденом позволит Зеленскому полноценно принять участие в мероприятиях 29 августа по чествованию памяти погибших в Иловайской трагедии.

Контекст:

О переносе встречи президентов США и Украины с 30-го на 31 августа сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отмечал, что такая договоренность была достигнута во время визита в США его и главы Офиса президента Андрея Ермака. Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, его повестка будет включать “ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния”.

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

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