 

США объявили о новых санкциях по «Северному потоку – 2»

20.08.2021, 19:32, Новости дня
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Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», – сообщил госсекретарь, передает РИА «Новости».

По его словам, США также ввели санкции против одного судна из России.

Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности, с «Северным потоком 2».

Там уточнили, что решение о санкциях по этому газопроводу будет принимать госсекретарь или министр финансов Джанет Йеллен. Собственность же связанных с российскими энергопроектами иностранных лиц и их интересы также могут быть заблокированы по указанию госсекретаря и американского минфина, добавили в Белом доме.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.



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