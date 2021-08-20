Путин: Свой лимит на революции РФ исчерпала еще в XX веке

Россия в XX веке исчерпала свой лимит на революции, теперь ей необходимо эволюционное развитие, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

«Мы сделаем все для того, чтобы ситуация в РФ была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции РФ исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет», – цитирует президента РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.