 

Украина ввела санкции против судей в Крыму и СМИ

20.08.2021, 18:38, Новости дня
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

«В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной Донецкой и Луганской области», – приводит ТАСС слова Данилова. Он уточнил, что перечень «довольно большой», с ним можно будет ознакомиться после выхода соответствующего указа президента Владимира Зеленского.

Напомним, правительство Украины подготовило два пакета санкций к гражданам, которых Киев обвиняет в причастности к «преследованию гражданского населения в Крыму», в список планируют включить 70 россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries. До этого Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.



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