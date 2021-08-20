Работники «Ильюшина» потребовали удалить видео с обвинениями Рогозина в авиакатастрофе Ил-112В

Бывшие и действующие сотрудники Авиационного комплекса имени Ильюшина обратились к журналисту Андрею Караулову, обвинившему сына главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексея, возглавлявшего предприятие, в авиакатастрофе Ил-112В в Подмосковье.

Алексей Рогозин был генеральным директором с 2017 по 2019 год, Караулов же в своем ролике на YouTube обвинил его в авиакатастрофе Ил-112В в Подмосковье в августе 2021 года.

Письмо опубликовало издание «Военно-промышленный курьер».

Авторы письма отметили, что ролик Караулова был опубликован в сам день катастрофы, в нем ответственность «за гибель самолета и гибель людей» тот возложил на Алексея Рогозина.

«Распространяемые вами сведения порочат не только его честь и достоинство, но дискредитируют работу тысяч специалистов, работавших в ПАО «Ил», ПАО «ВАСО» и на других предприятиях отрасли. Вы намеренно умолчали, что Рогозин Алексей Дмитриевич был генеральным директором ПАО «Ил» лишь с 2017 по 2019 год (после него сменился еще один руководитель, а до него с 2014 года – еще четыре генеральных директора). При его руководстве и при его непосредственном участии самолет Ил-112В смог успешно совершить первый долгожданный полет 30 марта 2019 года», – говорится в письме.

Отмечается, что первый успешный полет был итогом работы большого коллектива, он прошел в полном соответствии с требованиями законодательства, это подтверждают положительное заключение военных представителей и «всех экспертов методического совета экспериментальной авиации по летным испытаниям при ЛИИ имени Громова». Второй полет проводился без участия Рогозина, 30 марта 2021 года.

«Лживыми являются практически все другие ваши высказывания, в том числе о том, что после первого полета Герой РФ Николай Дмитриевич Куимов, «когда он приземлился через 40 минут, танцевал вокруг самолета от счастья, что вернулся живой». Ваши выступления унижают людей, которые работали над проектом Ил-112В, и могут создать неверное представление у близких погибших о причинах авиакатастрофы», – подчеркнули авторы письма.

Они потребовали от Караулова прекратить «использовать трагедию в личных или политических целях» и опровергнуть опубликованные сведения, и отметили, что в противоположном случае могут обратиться в суд и прокуратуру с исками о клевете и защите чести и достоинства.

Под письмом подписались больше двух десятков бывших и действующих сотрудников, в том числе экс-директор программы Ил-112В Александр Быков, летчик-испытатель и Герой РФ Игорь Закиров, Заслуженный летчик-испытатель, Герой РФ Александр Комаров и другие.

Напомним, что во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой РФ Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой РФ Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.