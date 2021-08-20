 

СНБО в секретном режиме рассмотрел вопрос о ракетном вооружении – Данилов

20.08.2021, 18:34, Новости дня
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“Были очень пламенные дискуссии. Единственное, что я могу сказать: до 2031 года мы должны потратить на эту программу более 200 млрд грн. Мы не можем ждать от наших партнеров, будут или не будут они предоставлять нам то или иное вооружение. Наша задача – создать вооружение собственного производства”, – отметил Данилов.

По его словам, у Украины для этого есть все возможности.

“У нас есть специалисты, чтобы мы могли защищать нашу страну. Именно поэтому был утвержден вопрос, касающийся нашего ракетного вооружения”, – подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что в текущем году на это будет выделено 3,3 млрд грн дополнительно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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