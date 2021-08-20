“Изумительно”, “Очень сказочно”. 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца

“Представляем специальный выпуск, посвященный 25-летию журнала”, – говорится в анонсе юбилейного номера.

На обложке Кидман запечатлена в черном наряде с пышной юбкой. Ее образ дополнили черные высокие сапоги. Актриса позирует в кадре, сидя на полу и оголив бедра.

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Публикация от Marie Claire Australia (@marieclaireau)

Кидман на своей странице в Instagram также разместила фото обложки, дополнив публикацию снимком, сделанным во время фотосессии для глянца.

“Очень сказочно”, – оценили образ знаменитости поклонники.

“Выглядите изумительно”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Контекст:

Наиболее известные фильмы и телесериалы с участием Николь Кидман: “Мулен Руж!” (2001), “Холодная гора” (2003), “Кроличья нора” (2010), “Принцесса Монако” (2014), “Большая маленькая ложь” (2017).

Кидман замужем за австралийским певцом Китом Урбаном. Они познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. У пары двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

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