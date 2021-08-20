СНБО ввел санкции против Деркача, Шария и Гужвы

“В этом решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет Службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и ОРДЛО” – сказал Данилов.

Он сообщил, что санкции введены против внефракционного нардепа Андрея Деркача и ряда лиц, которые были под санкциями США.

“На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении [главреда “Страны”] Гужвы Игоря Анатольевича. В данном списке еще два аффилированных с ним лица, которые занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно [блогера] Шарий Анатолий Анатольевич”, – сообщил секретарь СНБО.

Он назвал физиеских лиц и предприятия, которые связаны с Гужвой – Галина Солнцева и Любовь Лукашина, ООО “Ласмак”, ООО “Маджери” и ООО “Смарт медиа”.

“Относительно перечисленных лиц и предприятий введен полный пакет санкций. Кроме того, дополнительно введены санкции против [“главы ДНР” Дениса] Пушилина, который на сегодняшний день регистрирует медийные ресурсы на оккупированной территории Доненцкой и Луганской области”, – уточнил Данилов.

Контекст:

22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Гужву взяли под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве, а 31 января 2018 года выехал в Вену. 1 октября 2018 года Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”.

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