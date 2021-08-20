Представитель Минцифры Баник: Торговые сети получат возможность в “Дії” проверять паспортные данные для продажи алкоголя и табака

“Есть большие компании, которые сами предлагают сотрудничать, а есть те, к кому мы идем и убеждаем их провести с нами интеграцию и работать с цифровыми документами. Процесс мы запустили прошлой осенью, и сегодня подключены 500 компаний – банки, торговые сети, госорганизации. Например, одними из первых интегрировались с нами “ПриватБанк”, “Монобанк”, “Укрпошта” и “Новая почта”. Почтовым компаниям это необходимо не только для выдачи посылок, но и если посылка дороже 5 тыс. грн – для финмониторинга получают копию паспорта”, – пояснил Баник.

По его словам, торговые сети будут получать только базовую информацию о покупателе.

“Часть компаний упиралась, мол, подождем полноценного признания “Дії”. Но после того, как их конкуренты подписали с нами договор, активнее включилась в интеграцию. Например, первой торговой сетью, принимающей документы в “Дії”, стала АТБ. Как только это было объявлено, другие сети активно пошли на контакт. Речь о проверке возраста при продаже сигарет, алкоголя. Интегрированные с нами магазины считывают штрихкод вашего паспорта в “Дії”. И получают только базовую информацию: паспорт настоящий, человеку есть 18 лет, могут еще увидеть ваше фото”, – отметил Баник.

Глава проекта “Дія” Баник: Через год после нас в РФ создали свое Минцифры – они идут за нами по пятам. Аналогичная ситуация в банкинге. Читайте полный текст интервью.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

6 августа вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение “Дія” победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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