 

США легко могли бы разместить военную тренировочную базу в Украине – Волкер

20.08.2021, 17:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом Волкер заявил в интервью проекту “Крым.Реалии”, которое вышло 20 августа.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил 10 августа о необходимости развертывания сил противовоздушной обороны США в Украине.

Волкер, комментируя возможность размещения в Украине американской базы ПВО, напомнил, что США сейчас выводят свои войска из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран.

“Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели”, – добавил он.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров называл слова Резникова его размышлениями, которые стоит трактовать не как намерение, а “как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине”.

Контекст:

По информации временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, на постоянной основе в Украине пребывает 160 американских военных.

В апреле этого года, когда Россия активно наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, Квин заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украине.

Однако экс-посол США в Украине Джон Хербст высказал мнение, что, хотя США могут помочь Украине военной техникой, санкциями против России или, может быть, предоставлением разведданных, “никто в Вашингтоне и Брюсселе сейчас не думает о том, чтобы послать американские или натовские войска в Украину”.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 12 апреля заявлял, что США следует разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / В Вашингтоне прощаются с покойным конгрессменом Джоном Льюисом

30.07 / Эксперт: Глава Иркутской области проявил себя как настоящий защитник Байкала

26.05 / Эксперт оценил последствия для российских моряков после гибели японских рыбаков

01.11 / В Минске задержали нескольких человек на акции оппозиции

11.10 / Захарова: РФ не играет на чувствах народов при обсуждении конфликта в Карабахе

07.07 / SZ – как после вывода советских войск — Афганистан ждёт повторение истории

14.08 / Посол оценил решение Белоруссии вернуть Москве задержанных россиян

24.06 / Вы своей глупостью делаете меня популярнее, – Киркоров о запрете въезда в Украину

29.09 / Самозанятым до 18 лет решили предоставить дополнительный «налоговый капитал»

01.09 / Несовершеннолетнюю мать заподозрили в убийстве семимесячной дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика