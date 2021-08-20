США легко могли бы разместить военную тренировочную базу в Украине – Волкер

Об этом Волкер заявил в интервью проекту “Крым.Реалии”, которое вышло 20 августа.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил 10 августа о необходимости развертывания сил противовоздушной обороны США в Украине.

Волкер, комментируя возможность размещения в Украине американской базы ПВО, напомнил, что США сейчас выводят свои войска из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран.

“Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели”, – добавил он.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров называл слова Резникова его размышлениями, которые стоит трактовать не как намерение, а “как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине”.

Контекст:

По информации временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, на постоянной основе в Украине пребывает 160 американских военных.

В апреле этого года, когда Россия активно наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, Квин заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украине.

Однако экс-посол США в Украине Джон Хербст высказал мнение, что, хотя США могут помочь Украине военной техникой, санкциями против России или, может быть, предоставлением разведданных, “никто в Вашингтоне и Брюсселе сейчас не думает о том, чтобы послать американские или натовские войска в Украину”.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 12 апреля заявлял, что США следует разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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