Муженко: В штурме Иловайска не было необходимости. Не было бы Иловайска – был бы освобожден Луганск

По словам Муженко, он “с самого начала” был против этой операции.

“Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска – был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого “ЛНР”. Мы уже занимали доминирующие высоты в Камброде, с которого весь Луганск был как на ладони. Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань, а в итоге откатились аж за Северский Донец по Счастью и Станице Луганской”, – сказал он.

Решение штурмовать именно Иловайск приняли в Министерстве внутренних дел, заверил Муженко.

“В этом штурме не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел, через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайска не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайска – это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения. Это была инициатива руководства МВД. Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штабу АТО не подчинялись вообще. Руководству АТО вообще не было известно точное количество привлеченных бойцов. Батальон МВД “Азов” зашел в Иловайск и вышел, “Шахтерск” зашел и вышел. То есть была дезорганизация, отсутствовало управление и планирование боя, не было налажено взаимодействие, и как результат – хаос. Неполные роты назывались батальонами”, – добавил он.

По мнению Муженко, который во время штурма Иловайска возглавлял Генштаб ВСУ, с военно-профессиональной точки зрения “ни командование, ни личный состав к осуществлению военных действий подготовлены не были”.

Контекст:

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—