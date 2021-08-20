 

Шендерович: Сегодня ровно год с покушения на убийство Навального. Уже и забылось, правда? Мы плывем в лаве, не чувствуя температуры

20.08.2021, 15:00, Новости дня
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“Когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуры”, – сказано у Трифонова. Да, привыкаешь.

Почитайте мемуары Берберовой (да и любые другие) про начало 20-х, этот крохотный перерыв в массовом большевистском кровопускании. Литературная жизнь, личная жизнь… Еще вчера казнили без суда, завтра начнут снова. Но человек так устроен – он живет и хочет жить сейчас, и жить надеждой. Он подсознательно отказывается понимать до конца ужас происходящего. Он привыкает (себе на голову). 

Да и сам “37-й год” был осознан и окаменел как понятие гораздо позже исхода года календарного, не правда ли? А в самом этом 1937-м тоже была уйма всяких интересных вещей: еще игрались спектакли Мейерхольда, на Всемирной выставке в Париже произвела фурор скульптура “Рабочий и колхозница”, Александров снимал фильм “Волга-Волга”… Были светские сплетни и скандалы, была война в Испании и объединяющее ощущение, что ты “со всеми сообща” – на стороне добра против зла… 

Люди плыли в лаве. Многие даже получали удовольствие.

…Мы живем при Путине 20 с лишним лет. И так много всего интересного случилось за это время! Столько проектов! Какое внезапное благосостояние по случаю $120 за баррель! А какая культурная жизнь! А Сколково с кагоцелом? А Букер с “Большой книгой”? А как похорошела Москва!

…Фильтрационный лагерь Чернокозово (погуглите, кому не страшно), село Самашки и село Комсомольское, взорванные дома, убийство Щекочихина, убийство заложников в “Норд-Осте”, убийство заложников в Беслане, отравление, а потом убийство Политковской, аннексия Южной Осетии, захват власти, политические репрессии, аннексия Крыма и война на Донбассе, убийство Немцова, новые политические репрессии,  полицейщина на улицах Москвы… Список очень поверхностный, по самым верхам – начнете углубляться в тему, спать перестанете…

Сегодня исполняется ровно год с покушения на убийство Навального. Оно не удалось – чудом, настойчивостью и человеческим достоинством нескольких человек: пилотов, врачей омской скорой помощи… Исполнители преступления пойманы с поличным, доказательств – выше крыши. Заказчик – очевиден и назван, ни одного опровержения по сути мы так и не дождались – только мерзкая болтовня и ложь, подчеркивающая прямой интерес заказчика – замести следы.

И что? А ничего.

Уже и забылось, правда? Мы плывем в лаве, не чувствуя температуры…

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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