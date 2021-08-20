“Какой счастливый”, “Самое милое фото”. Горбунов умилил сеть первым фото с новорожденным сыном на руках
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Вот он – наша нежность”, – подписал снимок ведущий.
“Какой счастливый отец. Глаза наполнены радостью”, – прокомментировали снимок фолловеры.
“Мы, мамочки, все одновременно растаяли от умиления”, – оценили снимок отца с новорожденным сыном в сети.
“Самое искреннее и самое милое фото”, – написали в комментариях подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Родители еще не определились с именем для новорожденного – по словам Осадчей, у них есть пять вариантов на выбор, но это точно будет имя не на букву “И”.
Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет