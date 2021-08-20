 

“Какой счастливый”, “Самое милое фото”. Горбунов умилил сеть первым фото с новорожденным сыном на руках

20.08.2021, 15:00, Новости дня
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“Вот он – наша нежность”, – подписал снимок ведущий.

“Какой счастливый отец. Глаза наполнены радостью”, – прокомментировали снимок фолловеры. 

“Мы, мамочки, все одновременно растаяли от умиления”, – оценили снимок отца с новорожденным сыном в сети.

“Самое искреннее и самое милое фото”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Родители еще не определились с именем для новорожденного – по словам Осадчей, у них есть пять вариантов на выбор, но это точно будет имя не на букву “И”.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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