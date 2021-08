Чтобы эвакуировать маленькую девочку из Афганистана, ее передавали из рук в руки солдатам. Видео

На ролике видно, как маленькую девочку вытащили из толпы и на руках передали американским военным через забор для эвакуации. Агентство отмечает, что дальнейшая судьба ребенка неизвестна, но сам момент отображает отчаяние афганцев, которые боятся возвращения талибов, захвативших столицу.

Также на видео зафиксировано, как военные помогли одной из женщин перелезть стену.

В Twitter публиковали похожие ролики, на которых маленьких детей передают из толпы, собравшейся у аэропорта, – военным за стену.

If you think what was done in Afghanistan was right, then you have to watch this video to see the people ready to pass their kids and babies through the fences toward unknown places to escape the area is controlled by Taliban

It is so wrong… pic.twitter.com/w1IZu9pL4i

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 19, 2021

#Afghanistan … never forget pic.twitter.com/FN6l3EMkI6

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 19, 2021

После появления таких кадров в соцсетях министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал каналу Sky News, что ни одного ребенка из Афганистана не эвакуируют без сопровождения. Правительство Великобритании “просто не может взять несовершеннолетнего в одиночку”, подчеркнул он. Относятся ли слова министра ко всем государствам, которые проводят эвакуацию из Афганистана, неясно.

Собеседники Sky News в Кабуле перед этим рассказывали, что некоторые женщины в отчаянии бросали детей через колючую проволоку и просили солдат забрать их и что якобы были случаи, когда дети попадали в проволоку.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. Из страны авиацией забрали уже более 8 тыс. человек.

видео

Видео: Reuters / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

