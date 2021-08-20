Marianne – сибирская житница — глобальное потепление позволит России укрепиться на рынке пшеницы

Глобальное потепление способствует неурожаю пшеницы в задыхающейся от жары Канаде и страдающей от обильных дождей Европе, однако может помочь РФ закрепиться на месте мирового лидера по производству зерновых. Благодаря таянию вечной мерзлоты природные зоны Сибири сдвигаются севернее, и к 2050 её территория может стать главной житницей планеты, рассказывает Marianne.



Reuters

Экстремальные метеорологические условия в Европе и Северной Америке заставляют опасаться неурожая твёрдых сортов пшеницы, необходимых для производства макарон и пшеничной крупы, пишет Marianne. Этим может воспользоваться Россия, чтобы занять новое для себя место мирового лидера по поставкам пшеницы.

Как рассказывает издание, 16 августа авторитетная ассоциация профессиональных производителей макарон и пшеничной крупы выпустила официальное заявление о том, что «изменения климата ставят под угрозу рынок макаронных изделий». Различные контролирующие органы подчёркивают катастрофические последствия «слишком сильных дождей в Европе» и «беспрецедентной» засухи в Канаде, которая может потерять треть производимого объёма твёрдой пшеницы. С учётом того, что на одну эту страну приходится две трети зерна на мировом рынке, ситуация действительно выглядит серьёзной, отмечает французская газета.

Во Франции, как и в других европейских странах, дожди во время цветения пшеницы и сбора урожая сделали её менее подходящей для изготовления макарон. К неурожаю добавились «рекордно низкие» запасы, и на этом фоне в середине июля котировки взлетели на 30%. Профсоюзы предупреждают, что этот рост «может ещё сильнее ускориться» с окончанием сбора урожая в Канаде, поэтому они призывают властей помочь в преодолении «кризиса».

Из-за изменений климата и, как следствие, экстремальных метеорологических условий уменьшается объём снятого зерна и даже снижается урожайность полей. В 2019 году опубликованное в Nature Climate Change исследование показало, что из-за сложившейся тенденции одновременно во многих странах-производителях «значительно повысилась вероятность» неурожая. Учёные ожидают, что это приведёт к «рекордным ценам» и «голоду».

Такой новый расклад негативно сказывается на европейских и американских производителях, однако Россия, напротив, может выиграть от климатических изменений. С начала 2000-ых годов Москва увеличила экспорт зерна в первую очередь благодаря плодородной почве причерноморских регионов, где стоимость пшеницы на гектар в два раза ниже, чем во Франции. Украина, Румыния и Болгария также пользуются своим выгодным территориальным расположением, однако для наращивания объёмов производства РФ помогает совсем другая область — Сибирь.

В последнем анализе клуба Déméter о перспективах сельского хозяйства и пищевой промышленности говорится о Сибири как о будущей крупнейшей житнице в мире — эксперты предполагают, что это произойдёт в 2050-х годах. Из-за таяния вечной мерзлоты в Сибири постепенно становится теплее, и граница между тундрой и тайгой сдвигается к северу. Благодаря моделированию этого процесса авторы доклада пришли к выводу, что его скорость составляет «50—70 км каждые 10 лет». Таким образом, к 2080 году площадь обрабатываемых земель в РФ удвоится. Это поможет стране повысить производство зерна, компенсируя его снижение в традиционных регионах, которое должно произойти из-за потепления климата. По этой же причине новые поля подвергнутся всё более разрушительным природным катаклизмам: так, Сибирь вот уже несколько лет страдает от особенно масштабных пожаров.

Россия с 2016 года стала главным мировым экспортёром пшеницы, а Владимир Путин сделал из этого настоящее дипломатическое оружие, отмечается в статье. Кроме Чёрного моря, где для упрощения торговли модернизировали инфраструктуру, Москва теперь хочет выйти на рынок Средиземноморья — крупнейшего потребителя пшеницы в мире. Египту потребовалось всего несколько лет, чтобы попасть в зависимость от русского зерна, так что в 2016 году между двумя странами даже разразился дипломатический кризис из-за качества поставляемой пшеницы. Теперь РФ также хочет наладить экспорт в Марокко, Тунис и Алжир, который в этой сфере является главным клиентом Франции. Российскому зерну есть, чем привлечь клиентов: оно дешевле, чем французское, и теперь сравнимо с ним по качеству.

Такая конкуренция объясняет, например, почему Франция с такой готовность предложила отправить тысячи тонн пшеницы в Ливан после взрыва в августе 2020 года, который уничтожил часть города и продовольственные склады. Кроме благородной гуманитарной помощи правительство намеревалось стать экономическим партнёром страны, которой РФ продаёт всё больше своих запасов. Однако, констатирует Marianne, несмотря на все усилия, эта «пшеничная битва» с Россией может быть заранее проигранной из-за стабильного сокращение урожаев зерна во Франции.