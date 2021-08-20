 

Шойгу предложил «оцифровать» российские военкоматы

20.08.2021, 14:48, Новости дня
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Обновление военных комиссариатов, в том числе внедрение в них IT-технологий, сможет качественно улучшить обслуживание более 40% населения страны, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«По нашим расчетам, реализация намеченных планов позволит обеспечить комфортное обслуживание для более чем 40% населения страны», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

Он добавил, что особенно важно дать возможность людям во время пандемии получать услуги в электронном виде.

В ходе совещания министр предложил определить меры по более эффективному использованию данных военкоматов и информационных ресурсов регионов для подготовке к военной службе и призыву.

Также Шойгу предложил руководителям регионов за два месяца заключить соглашения для реализации проекта по внедрению современных IT-технологий.

«Для реализации такого масштабного проекта предлагаю консолидировать усилия министерства обороны и субъектов Федерации и в течение ближайших двух месяцев заключить соответствующие соглашения», – сказал он.

Эти соглашения уже подписаны более чем с 10 регионами. «Как показало обсуждение, основные усилия необходимо сосредоточить на внедрении в повседневную деятельность военкоматов современных цифровых технологий», – добавил министр.

Работа в этом направлении призвана повысить качество выполнения задач, которые стоят перед учреждениями. Подобная работа уже проводится в Подмосковье, указал он.

В совещании принимают участие главы регионов, заместители главы военного ведомства, командующие войсками военных округов и Северным флотом.

В июле Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах.



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