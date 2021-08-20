 

Семенченко объявил о бессрочной голодовке

20.08.2021, 13:12, Новости дня
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“Семенченко продолжают незаконно удерживать в изоляторе СБУ уже шесть месяцев, с перерывом на 12 дней домашнего ареста. Его лишили права на свидания с родными и близкими, а СБУ угрожает уголовными делами уже и его жене”, – говорится в сообщении. 

Апелляционный суд сегодня перенес заседание на 13 сентября, причина переноса заключается в том, что материалы дела не передали из Соломенского районного суда Киева, указано в посте.

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4620779874623417

На этом заседании должны были рассмотреть жалобу на решение Соломенского суда об аресте Семенченко, сообщала в Facebook жена экс-нардепа Наталья Московец (Наталка Музыка) 19 августа. 

https://www.facebook.com/natalka.muzika/posts/6030842786957099

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Семенченко отрицает все обвинения. “Все оружие, которое показали как якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. […] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ”, – заявил он.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога, а 14 июля его отправили под круглосуточный домашний арест до 14 сентября. 

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу “Донбасса”, директору охранной фирмы “Донкорп Украина” Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что Семенченко предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

26 июля судья Соломенского районного суда Киева Максим Вишняк принял решение об аресте Семенченко. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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