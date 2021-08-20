“Какая разная, какая красивая”. Ребрик показала девять разных выражений лица

“А вы сегодня какой смайлик?” – спросила она.

Телеведущая призналась, что у нее самой оказалось пересечение двух графиков и сопроводила пост смайликами.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Прикольная идея”, – отметила подписчица elenochkamf.

“Какая разная, какая красивая”, – написала tanyha.miledi.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина” под названием “Ранок з Україною”.

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