Siri может вскоре заговорить на украинском языке
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“Мы общаемся с компанией-производителем, чтобы Apple работал в Украине. Встречались в Лондоне, обсуждали и Siri на украинском”, – отметил он.
Министр добавил, что при общении с пользователями и между собой в Минцифры часто слышат вопрос о переводе Siri на украинский.
Siri – облачный персональный помощник и вопросно-ответная система компании Apple. Данное приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации.
Контекст:
Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.
Собственное представительство в Украине компания зарегистрировала в мае 2020 года. В марте этого года на сайте компании Apple появился украинский раздел.
28 июня официальная служба поддержки технокомпании Apple перешла в Украине на украинский язык.
30 июня Apple открыла официальное представительство в Украине.
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