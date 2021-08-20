“Моя земля”. Джамала и Tayanna презентовали дуэтную песню ко Дню Независимости

“Моя земля” – это подарок Украине на 30-летие Независимости. Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края и до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви”, – прокомментировала дуэтную песню Джамала в своем микроблоге в Instagram.

По словам Tayanna, работа с Джамалой стала для нее “вдохновляющим опытом” и первым дуэтом в ее карьере.

“Для меня было большой честью пригласить ее спеть в дуэте. “Моя Земля” раскрывает нас обоих, а еще передает то чувство безграничной любви к родной земле, которым нам хочется поделиться со слушателями накануне Дня Независимости. Мы стремились создать вдохновляющую композицию об Украине как место силы, колыбель невероятных талантов и уникальной, потрясающей красоты. И, кажется, нам это удалось”, – написала в Instagram артистка.

Контекст:

Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе “Горячий шоколад”, которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой. Она дважды принимала участие в национальном отборе на “Евровидение” – в 2017 году она уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) начала карьеру певицы в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении” в Стокгольме с песней “1944”.

Впервые песню “Моя земля” артистки исполнили на съемках концерта “Вечер премьер. Летняя серия” летом 2021 года. По словам Tayanna, она написала композицию еще год назад, но долго думала, с кем ее петь. “Я год ходила-думала, а потом решилась и позвонила Джамале, мы встретились, я сразу показала песню, и она, к моему удивлению, сразу согласилась”, – поделилась звезда. Джамала отметила, что с первой ноты услышала, что она хочет добавить в трек.

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