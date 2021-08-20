“Реальный завтрак”. Осадчая перед камерой покормила новорожденного сына грудью

На одном из фото Осадчая кормит грудью новорожденного сына, находящегося у нее на руках.

“У кого завтрак телевизионный, а у кого-то реальный”, – написала она.

Фото: kosadcha / Instagram

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка. 9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить. А 19 августа призналась, что стала мамой троих сыновей.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

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