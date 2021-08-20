 

“Реальный завтрак”. Осадчая перед камерой покормила новорожденного сына грудью

20.08.2021, 12:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На одном из фото Осадчая кормит грудью новорожденного сына, находящегося у нее на руках.

“У кого завтрак телевизионный, а у кого-то реальный”, – написала она.

Фото: kosadcha / Instagram
Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка. 9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить. А 19 августа призналась, что стала мамой троих сыновей.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / Киселев отреагировал на блокировку приложений ВГТРК на Украине

17.01 / Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским

29.04 / В Минцифры прокомментировали сотрудничество с банкиром, которого обвиняют в хищении денег

04.10 / Алиев назвал виновников обострения в Карабахе

06.05 / “Челси” победил “Реал” и вышел в финал Лиги чемпионов

23.02 / В РФ решили не приостанавливать полеты Boeing 777

09.03 / В ЛНР заявили о размещении военной техники в жилом секторе украинскими силовиками

26.06 / В ВОЗ предупредили о возможности заразиться «Дельтой плюс» от проходящего человека

14.08 / В МВД Украины рассказали, сколько полицейских и нацгвардейцев пострадали на акции националистов под зданием Офиса президента

11.07 / Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика