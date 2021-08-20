 

“Экономия миллиардов гривен”. Федоров рассказал, что 10% соцвыплат можно оптимизировать

20.08.2021, 12:18, Новости дня
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“В каждом регионе и общине есть различные реестры, мы видели много ситуаций, когда появляются так называемые “мертвые души”. Человека не существует, а на него оформляют пенсию в разных общинах. Работаем над единым реестром социальных выплат. Это экономия миллиардов гривен для бюджета”, – подчеркнул он.

Министр отметил, что таким образом можно оптимизировать около 10% соцвыплат – их не будут платить тем людям, которые не имеют на это права. В то же время, другим гражданам эти выплаты смогут увеличить.

Также, по словам Федорова, его ведомство работает над запуском возможности оформить пенсию онлайн через портал “Дія”.

“Реестры стали появляться не так давно, не вся информация о трудовом стаже есть в электронном виде. Очень много на бумаге. В частности, у тех людей, которые работали в 1990-х. Поэтому иногда нужно будет подкреплять информацию бумажными документами. Но это можно будет также сделать онлайн – сфотографировать или добавить сканкопию”, – рассказал он.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

6 августа Федоров сообщил, что приложение “Дія” победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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