В Крымске ввели локальный режим ЧС

Режим ЧС локально введен в Нижнебаканском поселении и Крымске, это связано с поднятием уровня воды в реке Баканке, сообщил глава Крымского района Кубани Сергей Лесь.

«Локально в городе Крымске и Нижнебаканском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных действует режим повышенной готовности. Во всех поселениях выставлены визуальные посты, датчики мониторят круглосуточно. На местах все оперативные службы, спасатели, ГО и ЧС. В Крымске сейчас уровень реки в норме, без существенного подъема. Включены сирены оповещения», – сообщил Лесь в Telegram.

Отмечается, что жителей Крымского района Кубани экстренно оповестили о подступлении воды, попросили собрать вещи и подняться на возвышенность.

«Уважаемые жители города Крымска и Крымского района! В город идёт вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность», – сообщил Лесь.

Ранее в Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены для оповещения жителей домов в зоне подтопления о необходимости собрать документы и выйти на возвышенность.

Напомним, в воскресенье мощные ливни накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек из-за дождей оказались без света. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Из-за непогоды в Анапе оказались повреждены десятки отелей, санаториев и детских лагерей.

Президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько серьезный вызов стоит перед Россией.