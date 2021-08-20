В МВД предупредили об осторожности при телефонной беседе с незнакомцами

Любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть мошенники, рассказал начальник Следственного департамента МВД Сергей Лебедев.

В ответ на просьбу дать инструкцию по тому, как не стать жертвой кибермошенничества, генерал-лейтенант юстиции рекомендовал внимательно относиться к сохранности своих персональных данных, никогда не называть пин-код банковской карты и код на ее обратной стороне.

«В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же», – передает РИА «Новости» слова Лебедева. В случае сомнений всегда можно перезвонить в организацию по телефонам на сайте.

Но главная рекомендация, подчеркнул он, быть бдительными и не оставаться безучастными.

«Узнав о новой схеме мошенничества, расскажите о нем своим близким и знакомым, звоните чаще пожилым родственникам, интересуйтесь их делами, в разговоре доведите эти простые правила, как уберечь себя от телефонных мошенников», – добавил глава Следственного департамента МВД России.

Ранее появилась новая схема обмана россиян телефонными мошенниками.