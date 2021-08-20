 

Комбинация AstraZeneca и «Спутника» показала высокий иммунитет в Азербайджане

20.08.2021, 12:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник лайт» продемонстрировала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник лайт») демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане. Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2», – отмечается в сообщении.

Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день вакцинированы 64 добровольца, передает ТАСС.

Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.

Клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах. Осуществляется вакцинация добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в РФ и Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / В Иране блогера приговорили к 10 годам заключения. Она искажала фото, чтобы быть похожей на “Труп невесты”

10.09 / FAZ – больше всего людей пугают глобальное потепление и коронавирус

25.09 / ВС РФ на учениях «Кавказ-2020» впервые применили огнеметную систему ТОС-2

25.01 / “Шокирует дикостью”. Зеленский прокомментировал нападение на украинца в Париже

02.03 / “Аминь, Анечка”. Жена Медведчука рассказала о планах, связанных с религией и политикой

28.06 / Эпидемиолог: Даже если введут карантин, украинцы уже не будут его соблюдать

25.09 / В РФ создали способный обнаружить любые вирусы в воздухе прибор

27.08 / Дешёвое мясо для Европы — коронавирус выявил эксплуатацию гастарбайтеров

29.10 / Видео: США требуют удержать Турцию на Западе

01.09 / Убийство мальтийской журналистки Галиции. В суде назвали мотив преступников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика