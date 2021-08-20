РФ бросила все силы на срыв саммита Крымской платформы и шантажировала участников – СМИ

“В Москве, похоже, верили в свою способность вообще сорвать проведение саммита, и поэтому бросили на это все силы. Поэтому несколько стран неофициально давали согласие на свое участие – а потом отозвали ее. Рассказывали, что доходило даже до отмены телефонного разговора [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы с коллегой из Африки, во время которой последний должен был подтвердить свое присутствие на саммите, за считанные часы до звонка”, – пишет редактор издания Сергей Сидоренко в своей статье.

На саммите будут представители четырех континентов, это высокий уровень представительства, но на мероприятии не будет никого из Африки и Южной Америки, да и представительство Азии “не самое масштабное”, обращает он внимание.

По данным Сидоренко, главная причина того, что эти страны проигнорировали саммит – шантаж и давление со стороны России.

“Из-за этого в Киев не доедут даже несколько дружественных нам государств, а некоторые – уменьшили уровень представительства. Нынешнее количество лидеров государств и правительств на саммите платформы действительно высокое, но должна было быть существенно выше. Среди прочего, именно из-за России турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который планировал приехать в Киев, в последний момент решил прислать сюда главу МИД. Другой яркий пример – азербайджанский лидер Ильхам Алиев, для него приоритетом есть договоренности с РФ по Нагорному Карабаху, он решил не ехать вообще. Несколько государств ЕС тянули до последнего, пока не согласились на присутствие, хотя и не на самом высоком уровне”, – говорится в статье.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский “несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках”, в частности в ходе саммита стран “Нормандской четверки” в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил Кулеба. “Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите”, – сообщал глава МИД Украины.

Участие в саммите подтвердили 44 страны и организации, рассказал Кулеба 19 августа. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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