В Германии не исключили поставок водорода по «Северному потоку – 2»

Водород, который могут поставлять из РФ по «Северному потоку – 2», пригодится Германии для достижения энергетических целей, сообщил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Я много думаю об идее использования «Северного потока – 2» для (поставок) водорода в будущем. Германия в настоящее время ищет партнеров по поставкам водорода по всему миру. Транспортировка по морю требует очень много времени и средств. «Северный поток – 2» – трубопровод, который можно было бы переоборудовать для транспортировки водорода. РФ обладает огромным потенциалом в производстве зеленого водорода, который нам понадобится для реализации энергетической реформы. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно скорее заговорили с Россией о будущих поставках водорода», – сказал он.

В первую очередь Германия будет нуждаться в поставках газа в ближайшие годы, сказал депутат от Левой партии. В этой связи «Северный поток – 2» является «правильным и важным проектом», подчеркнул он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия РФ должна будет продавать за границу другой вид топлива – водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть.