Макрон говорил с Путиным о Минских соглашениях и призвал освободить Навального – Елисейский дворец

Макрон “подтвердил свое желание работать над выполнением Минских соглашений”, что и подчеркнул, что выполнение соглашений “требует приверженности всех сторон, включая Россию”, говорится в релизе.

Собеседники также говорили о ситуации в Афганистане, кроме того, Макрон выразил обеспокоенность возобновлением напряженности между Арменией и Азербайджаном.

“Наконец, президент республики призвал к освобождению [российского оппозиционера] Алексея Навального в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека спустя год после попытки убийства, жертвой которого тот стал”, – добавили авторы заявления.

Беседа Макрона и Путина продолжалась полтора часа, уточняется в релизе.

В Кремле сообщали, что Путин заявлял Макрону о “деструктивных действиях Киева” в контексте беседы о ситуации на Донбассе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш говорил 12 августа, что Россия использует обстрелы на Донбассе для давления перед встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также для мобилизации российского электората на выборы в Госдуму осенью 2021 года.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—