Мишустин призвал ускорить цифровизацию экономик стран ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить работу над цифровизацией своих экономик.

Мишустин сообщил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, что «углубить интеграцию поможет и создание единого цифрового пространства «пятерки», мы должны формировать условия для ускоренного перехода наших экономик в «цифру», внедрять передовые технологии и практики», передает ТАСС.

«Уже есть некоторые результаты: с начала июля запущен первый совместный проект унифицированной системы поиска работы без границ. Используя сервис, можно найти подходящую вакансию или подобрать персонал на территории всего союза. Это пример того, как современные решения открывают новые возможности для развития целой отрасли, в данном случае общего рынка труда как основной ценности союза», – добавил премьер.

Также он призвал страны ЕАЭС объединить усилия по решению проблем на климатическом треке: «Остановить глобальные изменения, защитить окружающую среду, сохранить природу для будущих поколений можно только сообща. Вместе мы сможем выработать эффективные решения по этому направлению».

Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин предложил создать в союзе Банк климатических данных и цифровых инициатив, которые касаются учета углеродного следа.

«Это поможет бизнесу работать над улучшением экологической обстановки, а также повысит конкурентоспособность экономик», – добавил он.

В пресс-службе кабинета министров Киргизии заявили, что по итогам межправсовета ЕАЭС, прошедшего 19-20 августа в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области, подписано 16 документов, передает РИА «Новости».

Стороны подписали поручение в рамках вопроса «О сближении односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин», распоряжение «О мерах страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств – членов Евразийского экономического союза» и распоряжение «О перечне изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах».

Кроме того, главы правительств договорились о формировании общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС, реализации скоординированной транспортной политики государств-членов союза на 2021-2023 годы и о цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и Китаем.

В заседании приняли участие главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Также в качестве наблюдателя лично присутствовал премьер Узбекистана и по видеосвязи глава кабмина Кубы.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но ускорил цифровизацию.