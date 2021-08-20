В Киеве испугались, что неудача США в Афганистане помешает «остановить» Россию

Украина сможет «остановить» Россию только с помощью США, но неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое сотрудничество под вопрос, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Анализируя ситуацию на Среднем Востоке, политик заявил, что Соединенные Штаты смогли частично решить задачу борьбы против Аль-Каиды, но не справились с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан». Аналогично, утверждает Климкин, Украина якобы уже «выиграла в борьбе с Россией», хоть и не окончательно, «остановив» Москву. Но сделать страну частью Запада Киеву пока не удалось, признает бывший глава МИД, передает РИА «Новости».

«А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим – только с ними можно остановить Россию», – написал Климкин в Facebook.

Бывший глава МИД также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.