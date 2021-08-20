США решили не требовать деньги с беженцев за эвакуацию из Афганистана

Власти Соединенных Штатов не намерены требовать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя американское законодательство предусматривает такое требование, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс изданию The Hill.

«В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещения затрат с тех, кто бежит из Афганистана», – приводит слова главы пресс-службы Госдепа ТАСС.

Как отмечает издание, согласно одному из пунктов законодательства США, Госдеп должен требовать возмещения расходов за чартерные американские эвакуационные рейсы. «Закон требует, чтобы американцы или иностранные граждане согласились оплатить стоимость эвакуации, которая обычно сопоставима с ценой на авиабилет эконом-класса <…> или [стоимостью] поездки [другим видом транспорта] до указанного пункта назначения», – поясняет издание.

В свою очередь американское издание Politico сообщало, что несмотря на утверждения должностных лиц США о том, что рейсы из Кабула будут бесплатными, один из эвакуируемых сообщил изданию, что сотрудники Госдепа требовали выплат до 2 тыс. долларов от пассажиров, являющихся гражданами США, и еще более крупных сумм от иностранцев. В Госдепартаменте, как отмечает издание, в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию сослались на упомянутый закон, не став напрямую отрицать факт того, что эвакуация производится на возмездной основе. «Ситуация чрезвычайно изменчива, мы работаем над преодолением препятствий, которые могут возникнуть», – добавил сотрудник Госдепартамента США, имя которого в статье не называется.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.