Пуск ракеты «Союз-2» со спутниками OneWeb отложили

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи компании OneWeb с космодрома Байконур перенесли на 21 августа, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«По предварительным данным, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года в 01.18.22 по московскому времени», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ракета «Союз-2.1б» должна была стартовать с космодрома Байконур 20 августа в 01.23 мск. Однако пуск был перенесен. Согласно трансляции, произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки.

Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что перенос произошел из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса, к ракете замечаний нет.

Напомним, 1 июля РФ вывела на орбиту 36 спутников связи компании OneWeb. Пуск производился с космодрома Восточный. Предыдущий запуск спутников OneWeb проходил 28 мая, тогда ракета-носитель также вывела на орбиту 36 аппаратов с космодрома Восточный. 26 апреля с Восточного на орбиту были выведены еще 36 спутников OneWeb. Успешным стал и запуск, состоявшийся 25 марта с космодрома Восточный.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года – еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года, когда были выведены 36 аппаратов.