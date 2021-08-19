Польша и Чехия завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана

Сегодня, по словам Пшидача, из Кабула забрали последних двух граждан Польши, попросивших об эвакуации.

Всего Польша эвакуировала десятки людей из Афганистана, было два эвакуационных рейса: один – 18 августа и один – сегодня, уточнил Пшидач.

По его словам, запросы об эвакуации из Афганистана не прекращаются. Это люди, которые в том числе сотрудничали с правительством Польши, уточнил замминистра. “Мы, естественно, в первую очередь хотим помочь им”, – добавил он и не исключил, что появятся также новые обращения от граждан Польши об эвакуации.

Афганцев, которые находятся в стране, отправили в специальные центры, они могут подавать заявления о получении гуманитарной визы в Польше, уточнил Пшидач.

Как сообщает издание České Noviny, о завершении эвакуации своих граждан объявили и в Чехии. Министр иностранных дел страны назвал завершение эвакуационной операции чудом.

По его словам, Чехия забрала всех своих граждан и 170 афганцев, также не исключается, что люди, которые сотрудничали с чешским правительством в Афганистане будут, эвакуированы силами союзников страны.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина “будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов”. 18 августа в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еще один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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