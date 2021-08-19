 

Польша и Чехия завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана

19.08.2021, 20:54, Новости дня
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Сегодня, по словам Пшидача, из Кабула забрали последних двух граждан Польши, попросивших об эвакуации. 

Всего Польша эвакуировала десятки людей из Афганистана, было два эвакуационных рейса: один – 18 августа и один – сегодня, уточнил Пшидач. 

По его словам, запросы об эвакуации из Афганистана не прекращаются. Это люди, которые в том числе сотрудничали с правительством Польши, уточнил замминистра. “Мы, естественно, в первую очередь хотим помочь им”, – добавил он и не исключил, что появятся также новые обращения от граждан Польши об эвакуации. 

Афганцев, которые находятся в стране, отправили в специальные центры, они могут подавать заявления о получении гуманитарной визы в Польше, уточнил Пшидач. 

Как сообщает издание České Noviny, о завершении эвакуации своих граждан объявили и в Чехии. Министр иностранных дел страны назвал завершение эвакуационной операции чудом.

По его словам, Чехия забрала всех своих граждан и 170 афганцев, также не исключается, что люди, которые сотрудничали с чешским правительством в Афганистане будут, эвакуированы силами союзников страны.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился,  хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина “будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов”. 18 августа в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еще один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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