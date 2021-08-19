Путин в телефонном разговоре с Макроном заявил о “деструктивных действиях Киева” – Кремль

В пресс-службе Путина рассказали, что президенты обсуждали ситуацию в Афганистане, иранскую ядерную программу, обстановку вокруг Нагорного Карабаха, происходящее в Африке и вооруженный конфликт на востоке Украины, который в Кремле продолжают называть “внутриукраинским”.

“Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям”, – говорится в сообщении.

Елисейский дворец пока не опубликовал пресс-релиз со своей версией разговора Макрона с Путиным.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

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