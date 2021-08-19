 

Times – Китай заявил о прорыве на пути к созданию орбитальной электростанции

19.08.2021, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайские власти заявили о том, что им удалось достичь прорыва в их программе, нацеленной на строительство орбитальной электростанции, пишет The Times. В рамках этого проекта, как отмечается в статье, Пекин планирует собирать солнечную энергию в космосе, а затем отправлять её на Землю.


Reuters

Китай объявил о прорыве в своём стремлении разработать орбитальные электростанции, способные собирать энергию Солнца и направлять её прямо на Землю, пишет The Times.

По заявлениям китайских властей, к концу года начнутся испытания, основанные на экспериментах по передаче энергии на огромные расстояния. Однако первые испытания будут скромными. В их рамках планируется осуществить передачу энергии на расстояние всего около 300 метров.

Между тем учёные надеются в дальнейшем построить на орбите к 2035 году функционирующую электростанцию, а к 2050-му её мощность должна достичь 1 ГВт, т.е. как у небольшой АЭС.

Конечная цель— запустить на орбиту гигантские спутники длиной, возможно, более 1 мили. Эти спутники смогли бы собирать солнечную энергию круглосуточно без помех со стороны облачного покрова. Собранная энергия будет преобразовываться в волны, которые будут отправляться на наземные приёмники, подключённые к электросети.

Пекину, тем не менее, для достижения этой цели придётся преодолеть несколько технических препятствий. Одно из них — строительство на орбите массивных спутников для сбора солнечной энергии. Эта задача, как отмечается в статье, никогда ранее не выполнялась в таких масштабах.

Также необходимо будет разработать технологию для безопасной передачи энергии на Землю. Участки, на которые будет направлен поток энергии, могут стать запретными зонами. По оценкам китайских учёных, из-за опасного микроволнового излучения никто не сможет безопасно жить в пределах 5 км от базовой станции, куда из космоса поступает 1 ГВт энергии. Кроме того, в радиусе 10 км от неё, возможно, будут происходить отказы техники, пишет The Times.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Байден в речи о РФ перепутал фамилию Путина

12.09 / День тишины наступил перед единым днем голосования

27.07 / За год действия режима прекращения огня на Донбассе потери ВСУ уменьшились в два раза – украинская делегация в ТКГ

18.10 / В Хмельницкой области пять человек отравились угарным газом

14.01 / Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа «верным решением»

22.12 / Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц

05.11 / Аваков заплатил 836 тыс. грн за аренду самолета для доставки Маркива – Геращенко

29.09 / Азербайджан показал видео уничтожения армянских танков

16.10 / Археологи обнаружили корабль времен Древней Греции

26.03 / В Беларуси на Дне воли задержали свыше 200 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика